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Эксперт: авиабилеты могут подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Эксперт: авиабилеты могут подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке

11:56 09.01.2020 (обновлено: 12:46 09.01.2020)
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Необходимость облетать часть Ближнего Востока может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний или отмене полетов по ряду направлений, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности гражданских самолетов. После этого многие авиакомпании сообщили, что разработали альтернативные маршруты рейсов в облет этих территорий.
"Нынешняя ситуация, если она не разрешится в ближайшее время, приведет либо к росту тарифов, либо к отмене полетов по ряду направлений", - сказал Пантелеев.
Он добавил, что потери авиакомпаний оценивать преждевременно, ситуация может развиваться и в сторону усиления конфронтации, и в сторону урегулирования конфликта.
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По словам Пантелеева, потери авиакомпаний в такой ситуации связаны с тем, что из-за увеличения дальности и продолжительности полетов растет расход авиатоплива, увеличиваются расходы на оплату труда, возникают дополнительные затраты на аэронавигационное обслуживание. Кроме того, расходуется ресурс воздушных судов. Наконец, из-за роста продолжительности полетов сбивается расписание, требуются дополнительные самолеты для выполнения полетной программы.
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