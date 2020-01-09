Эксперт: авиабилеты могут подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Необходимость облетать часть Необходимость облетать часть Ближнего Востока может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний или отмене полетов по ряду направлений, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности гражданских самолетов. После этого многие авиакомпании сообщили, что разработали альтернативные маршруты рейсов в облет этих территорий.

"Нынешняя ситуация, если она не разрешится в ближайшее время, приведет либо к росту тарифов, либо к отмене полетов по ряду направлений", - сказал Пантелеев.

Он добавил, что потери авиакомпаний оценивать преждевременно, ситуация может развиваться и в сторону усиления конфронтации, и в сторону урегулирования конфликта.