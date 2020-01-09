Китай призвал США и Иран к диалогу

Эксперт: США и Иран ушли от прямой конфронтации, но проблемы остаются

Эксперт: США и Иран ушли от прямой конфронтации, но проблемы остаются

"Китай последовательно выступает за урегулирование международных вопросов на основе Устава ООН и основополагающих принципов международных отношений, необходимо посредством диалога, переговоров и других мирных способов решать существующие взаимные противоречия", - заявил на брифинге Гэн Шуан.