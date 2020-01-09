В Минкавказа оценили результаты эксперимента с курортным сбором

ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Эксперимент по курортному сбору в регионах России показал хороший результат, общая собранная сумма составила более 864 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Эксперимент по курортному сбору в регионах России показал хороший результат, общая собранная сумма составила более 864 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в министерстве РФ по делам Северного Кавказа

"Первые два года реализации эксперимента по курортному сбору показал хороший результат, все средства идут на благоустройство курортной инфраструктуры, регионы оценивают его положительно. Наверняка есть позиции за и против, но мы считаем, что эксперимент показывает достойные результаты", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, с 1 мая 2018 года курортный сбор взимается в Ставропольском и Алтайском крае, с 16 июля 2018 года – в Краснодарском крае.

"За данный промежуток времени общая собранная сумма на сегодняшний день составляет 864,4 миллиона рублей, в том числе в Краснодарском крае – 334,3 миллиона рублей, Ставропольском крае – 461,7 миллиона рублей, в Алтайском крае – 68,3 миллиона рублей", - отметили в министерстве.

На собранные в рамках эксперимента денежные средства в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях уже проведены работы, направленные на сохранение, восстановление и развитие курортов. Например, в Железноводске отремонтирован терренкур от Санатория "Горный воздух" до курортного лечебного парка, в Пятигорске проведены работы по благоустройству парка "Цветник", в Ессентуках осуществлено благоустройство партерной группы у парка "Курортный", а в городе Белокуриха осуществлено благоустройство прилегающих лесов к курортной зоне, уточняет министерство.