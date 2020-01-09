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РИА Наука
2020-01-09T16:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563207753.html
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/37/1562533796_0:196:3042:1907_1036x0_80_0_0_0ff25a44cad68eac4c2eb50aeccd9ab8.jpg
РИА Новости

Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду

11:44 09.01.2020 (обновлено: 16:43 09.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей СоломоновМедицинский радиологический научный центр
Медицинский радиологический научный центр
© РИА Новости / Андрей Соломонов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды. Описание приводится в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.
Радиотерапия, или лучевая терапия — один из видов лечения злокачественных опухолей. Чаще всего для этого используется фотонное излучение, хотя исследования последних лет говорят о том, что так называемый метод флеш-терапии, при котором для облучения больных тканей задействуются протоны, при той же эффективности значительно меньше повреждает здоровые ткани.
Ученые из Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете (США) провели сравнительное исследование, результаты которого подтвердили, что флеш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией. При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми.
Из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние невелико, благодаря чему пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани. К тому же весь курс можно провести за один сеанс, длительность которого составляет менее секунды, вместо нескольких недель при фотонной радиотерапии.
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Авторы подробно описывают в своей работе, как использовать протонное излучение при радиотерапии рака и как правильно подобрать дозу, чтобы провести весь курс за один короткий сеанс.
"Наш клинический опыт показывал, что протонная терапия обладает целым рядом преимуществ, но даже мы не ожидали, что эффект будет столь значительным", — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук, директора Центра протонной терапии Робертса и заведующего кафедрой радиационной онкологии Джеймса Меца (James Metz).
Это первая публикация результатов использования протонов вместо электронов для генерации флеш-излучения на обычной клинической установке для радиотерапии, которая показывает, что применять протонное излучение для эффективного лечения рака можно уже сегодня, не дожидаясь создания специального оборудования.
Хотя определенные доработки сделать все равно придется. В частности, авторы отмечают, что им пришлось разработать специальные датчики для точного измерения доз облучения, поскольку стандартные детекторы быстро насыщались из-за больших доз радиации и сверхвысоких скоростей частиц.
"Мы разработали специализированные системы, чтобы генерировать дозы флеш-излучения, и, выполнив немалое количество экспериментов, продемонстрировали возможность контролировать пучок протонов на традиционной исследовательской установке", — говорит Мец.
Авторы считают, что дальнейшая оптимизация оборудования позволит использовать его для проведения клинических испытаний и внедрения метода флеш-терапии в широкую медицинскую практику.
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Популярные комментарии
Вы про это не говорите, а по факт ваши врачи-онкологи умирают - про это все знают.
9 января, 12:15
Semen Altov
23004424
Они там показали, а в России применяют - в Дубне.
9 января, 12:08
Адам Ваксель
2432003
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