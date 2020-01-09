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В Карелии обнаружили тело полицейского
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РИА Новости

В Карелии обнаружили тело полицейского

11:43 09.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Водитель дежурной части полиции в Сегежском районе Карелии был обнаружен мертвым, ведется проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
"Водитель дежурной части в Сегежском районе был обнаружен мертвым. По данному факту ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
Полицейский автомобиль
18 декабря 2019, 19:47
СМИ: в Москве нашли мертвого экс-полицейского в женском белье
Как сообщают местные СМИ, тело сотрудника полиции было обнаружено днем 8 января, основная версия – самоубийство. По их данным, мужчина был у себя дома в выходной. Также они напоминают, что менее месяца назад, 18 декабря, покончил с собой 34-летний заместитель начальника ОМВД России по Кемскому району Карелии.
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МВД РФСегежский районКарелияПроисшествия
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