В Карелии обнаружили тело полицейского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Водитель дежурной части полиции в Сегежском районе Карелии был обнаружен мертвым, ведется проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
"Водитель дежурной части в Сегежском районе был обнаружен мертвым. По данному факту ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщают местные СМИ, тело сотрудника полиции было обнаружено днем 8 января, основная версия – самоубийство. По их данным, мужчина был у себя дома в выходной. Также они напоминают, что менее месяца назад, 18 декабря, покончил с собой 34-летний заместитель начальника ОМВД России по Кемскому району Карелии.