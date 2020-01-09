В Карелии обнаружили тело полицейского

Как сообщают местные СМИ, тело сотрудника полиции было обнаружено днем 8 января, основная версия – самоубийство. По их данным, мужчина был у себя дома в выходной. Также они напоминают, что менее месяца назад, 18 декабря, покончил с собой 34-летний заместитель начальника ОМВД России по Кемскому району Карелии.