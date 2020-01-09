Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Red Hot Chili Peppers работают над новой пластинкой с гитаристом, вернувшимся в группу после 10-летнего отсутствия, . Red Hot Chili Peppers работают над новой пластинкой с гитаристом, вернувшимся в группу после 10-летнего отсутствия, сообщает Rolling Stone.

Барабанщик Чед Смит уточнил, что Фрушанте уже участвует в работе коллектива.

По его словам, музыканты просто "сошли с ума" после возвращения гитариста: "Мы все действительно увлечены созданием новой музыки".