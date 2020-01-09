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https://ria.ru/20200109/1563207573.html
Эксперт: США и Иран ушли от прямой конфронтации, но проблемы остаются
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РИА Новости

Эксперт: США и Иран ушли от прямой конфронтации, но проблемы остаются

11:41 09.01.2020
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© REUTERS / Jonathan DrakeДесантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
© REUTERS / Jonathan Drake
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США и Ирану удалось уйти от прямой военной конфронтации, однако при этом стороны ни к чему не пришли, в том числе в сфере СВПД, поэтому ближайшие перспективы развития ситуации в регионе сложно назвать хорошими, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 19:31Конфликт США и Ирана
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Рогулев в беседе с РИА Новости отметил, что США не нужна была большая война с Ираном.

"Было понятно с самого начала, что США большая война с Ираном не нужна. Иран – не маленькая страна и обладает мощными вооруженными силами, авиацией, ВМФ, ракетным оружием. Это не легкая прогулка. Тем более Трамп говорил о том, что США уже хватит воевать и наоборот нужно выводить войска из Ближнего Востока. Это не его концепция", - сказал Рогулев.

Эксперт также напомнил и о других целях американского президента, которые не предполагают войны с Тегераном. "У Трампа идет избирательная кампания. Любое столкновение серьезное с Ираном приедет к потерям американских военнослужащих. Получать гробы с Ближнего Востока неизвестно из-за чего – это очень плохой фон для избирательной кампании. Трампу это совершенно не нужно", - подчеркнул Рогулев.
В свою очередь, Иран был вынужден отреагировать на убийство генерала Сулеймани, отметил политолог. Но с другой стороны, война с американцами в регионе, где у США огромное количество военных баз, также не входит в планы Ирана, добавил Рогулев. "Они должны были как-то отвечать, но сделали это очень аккуратно. Это фактически политический ответ. США этот жест оценили и поняли, судя по заявлениям", - отметил он.
В то же время политолог подчеркивает, что хотя прямой конфронтации США и Ирана удалось избежать, ближайшую перспективу развития ситуации нельзя назвать хорошей.

"Ближайшая перспектива нехорошая. Потому что, уйдя от прямой военной конфронтации, стороны ни к чему не пришли. Я имею в виду, что разрушена международная договорённость с Ираном (СВПД – ред.), и США продолжают наставить на заключении нового соглашения. Так что напряжённость там никуда не денется", - считает специалист.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
11:13Конфликт США и Ирана
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
5 января, 20:59
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
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Удар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампИранСШАВ мире
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