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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T11:39+0300
https://ria.ru/20200109/1563207530.html
Российские спутники проведут оценку ситуации в Иране
https://cdn23.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:194:2000:1319_1036x0_80_0_0_f45bee69f68f1a5352b2f9c59d66d2ce.jpg
РИА Новости

Российские спутники проведут оценку ситуации в Иране

11:39 09.01.2020
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© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести спутниковую съемку ситуации на территории Ирана, который в ночь на 8 января нанес ракетный удар по использующимся американскими военными двум объектам в Ираке, а также на территории которого упал украинский самолет.
Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру запланирована космическая съемка для мониторинга обстановки в Иране и места падения самолета.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
09:44
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11:22
Момент крушения украинского Boeing в Тегеране попал на видео
1411011
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Россия
Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеДональд ТрампРоскосмосСШАУкраинаВ мире
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