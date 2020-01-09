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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T11:29+0300
https://ria.ru/20200109/1563207250.html
Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас
https://cdn22.img.ria.ru/images/156319/46/1563194676_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_e77a022e5f956a054f29f78a25fa6c91.jpg
РИА Новости

Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас

11:29 09.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
БЕРЛИН, 9 янв – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, диалог по СВПД необходим, заявил в четверг в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Во всяком случае, в ситуации произошла значительная разрядка в последние часы, это связано с тем, что американский президент действительно выступил в большей или меньшей степени с предложением о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана. Мы должны это сделать, мы, как ЕС, все время упоминали об этом в отношении Ирана. Он (Трамп) хочет говорить и об атомном соглашении с Ираном. Считаю, что мы преследуем одинаковые цели", - сказал Маас.
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"Мы считаем, что при помощи СВПД этого можно достичь, в прошлом этого удавалось добиться, и мы должны говорить о том, как это будет идти дальше", - добавил Маас.
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Конфликт США и ИранаХайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииГерманияИранСШАВ мире
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