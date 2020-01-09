Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию, считает Хайко Маас

"Во всяком случае, в ситуации произошла значительная разрядка в последние часы, это связано с тем, что американский президент действительно выступил в большей или меньшей степени с предложением о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана. Мы должны это сделать, мы, как ЕС, все время упоминали об этом в отношении Ирана. Он (Трамп) хочет говорить и об атомном соглашении с Ираном. Считаю, что мы преследуем одинаковые цели", - сказал Маас.