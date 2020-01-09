Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-09T11:23+0300
https://ria.ru/20200109/1563207066.html
При взрыве в Сирии погибли четверо турецких военных
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/41/1562774114_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ee2ee06efa35ec1b77f2356ec7a186fe.jpg
РИА Новости

При взрыве в Сирии погибли четверо турецких военных

11:23 09.01.2020
2390
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Четверо военнослужащих ВС Турции погибли при взрыве на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое минобороны.
"В результате взрыва заминированного автомобиля 8 января в районе операции "Источник мира" в ходе патрулирования дороги погибли четверо наших боевых товарищей", - сообщило турецкое военное ведомство.
Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
05:27Война в Сирии
В Сирии военные из России и США согласовали открытие пункта пропуска
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
8221239
Обсудить 3
Война в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии обсудил с Хафтаром заявление Путина и Эрдогана по Ливии
Американские военные в Сирии
Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16 На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
13:14Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
13:13Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
13:12В Ливии прокомментировали предложенное Россией перемирие
13:11На Украине надеются, что "Газпром" рассмотрит хранение газа в стране
13:10Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
13:09"Ъ": в Госдуму внесли проект поправок в КоАП, касающихся платных дорог
13:09Врач в Уссурийске, якобы избивший мать с ребенком, взял больничный
13:07Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
13:07Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
13:04Источник: авиакомпании не уведомляли о приостановке рейсов через Иран
13:04Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
13:03Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм
13:02Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
12:56В Омске школьницу и ее друга обвинили в жестоком убийстве женщины
12:55Джабаров призвал дождаться итогов расследования авиакатастрофы в Иране
12:51СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
12:49ЦБ опроверг сообщения о взрыве газового баллона в своем здании
12:46Допрос экс-генерала СК Никандрова провели в закрытом режиме
12:45Правительство Молдавии не отправят в отставку, считает Додон
Лента новостейМолния