Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

"В последующие дни погода с небольшим снежком. Только в начале следующей недели у нас он будет чередоваться с мокрым снегом. Температура в ночные часы около нуля в Москве, либо слабо отрицательная, не менее минус одного градуса, а дневная температура слабоположительная. То есть температура остается градусов на 8-9 выше климатической нормы, и пока никаких кардинальных перемен в погоде не предвидится, чтобы нас ожидали сильные снегопады или морозы", - сказала Позднякова.