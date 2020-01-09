Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Осадки в виде мокрого снега, околонулевая температура воздуха на 8-9 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в начале следующей недели, активного таяния снега пока не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что, если в четверг в Москве еще будет небольшой снежок, то в пятницу осадков в виде снега не ожидается.
"В последующие дни погода с небольшим снежком. Только в начале следующей недели у нас он будет чередоваться с мокрым снегом. Температура в ночные часы около нуля в Москве, либо слабо отрицательная, не менее минус одного градуса, а дневная температура слабоположительная. То есть температура остается градусов на 8-9 выше климатической нормы, и пока никаких кардинальных перемен в погоде не предвидится, чтобы нас ожидали сильные снегопады или морозы", - сказала Позднякова.
Она отметила, что "основная зона снегопада миновала столицу", за прошедшую ночь в среднем выпало около 3 сантиметров снега, и приблизительно такое же количество осадков.
"За сегодняшний день высота снежного покрова или количество осадков может еще прибавиться на 1 миллиметр и высота снежного покрова или прирост снега достигнет одного сантиметра, не более того", - добавила Позднякова.
При этом, она отметила, что за счет того, что температура в ночные часы уже будет слабо отрицательная, то таяния снега не ожидается.
"Если сегодня у нас максимальная температура будет все-таки положительная в Москве, то завтра она будет около нуля, поэтому рассчитывать на то, что у нас будет происходить активное таяние, не приходится", - сказала Поздянкова.