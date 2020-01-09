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Культура
2020-01-09T11:19+0300
https://ria.ru/20200109/1563206902.html
Жители Челябинска пожаловались властям на новогоднее шоу
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РИА Новости

Жители Челябинска пожаловались властям на новогоднее шоу

11:19 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа улице Челябинска
На улице Челябинска
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
На улице Челябинска. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Жители Челябинска пожаловались властям региона на новогоднее шоу "Снежная королева", которое напомнило им спектакль драмкружка вместо заявленного фантастического 5D-шоу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе губернатора.
Шестого января на ледовой арене "Трактор" состоялось шоу "Снежная королева". В анонсе мероприятия и на билетах организаторы указывали, что зрителей ждет "фантастическое 5D-шоу", "крупнейшее в России", где "идет снег и опускаются облака", и выступление сотен артистов – актеров, танцоров, гимнастов, бойцов на одной арене. Стоимость билетов составляла 1,2-1,5 тысячи рублей. Как передает корреспондент РИА Новости, на шоу из заявленного был лишь эффект падающего снега, а в роли "артистов" выступили воспитанники местных творческих коллективов. В итоге во время представления зрители покидали зал. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, пользователи назвали шоу "уровнем драматического кружка" и возмутились, что вместо сказочного спектакля для детей увидели "грязь" с "намеками на любовниц".
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"В новогодние праздники компания провела в ледовой арене "Трактор" шоу "Снежная королева". Арена выступала в качестве арендодателя, организацией занималась компания Fizica, билеты распространялись через городские зрелищные кассы… Со своей стороны министерство культуры, ознакомившись с претензиями зрителей шоу "Снежная королева", намерено обратиться в Роскомнадзор, чтобы полноценно разобраться в сложившейся ситуации, а также проверить шоу на возрастной ценз", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что мероприятие не входило в официальную новогоднюю кампанию Челябинска, поэтому его организация и проведение не может быть проконтролировано со стороны органов исполнительной власти.
По данным пресс-службы, Fizica уже выступала в Челябинске организатором крупного культурного мероприятия - в апреле 2019 года во дворце спорта "Юность" компания организовала "Мегашоу". Тогда претензий со стороны зрителей не поступало.
В соцсети "ВКонтакте" страница, посвященная шоу, в настоящее время заблокирована.
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