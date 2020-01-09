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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T11:10+0300
https://ria.ru/20200109/1563206597.html
Польша надеется на деэскалацию ближневосточного конфликта
https://cdn24.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_0:328:2380:1667_1036x0_80_0_0_f91ddd87fab91bf02d073dab20cfa049.jpg
РИА Новости

Польша надеется на деэскалацию ближневосточного конфликта

11:10 09.01.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Польша надеется на деэскалацию ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире Польского радио, комментируя ситуацию с убийством генерала Касема Сулеймани.
"Мы надеемся, что (процесс) идет в этом направлении", - сказал Чапутович, оценивая возможность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
"Соединенные Штаты достигли своих целей, продемонстрировали решительность действий. Иран тоже старается интерпретировать ситуацию в свою пользу, но голоса с обеих сторон говорят, и мы надеемся, что деэскалация наступит", - добавил он.
Чапутович отметил, что в пятницу ситуацию на Ближнем Востоке обсудят главы МИД стран ЕС. "Мы будем дискутировать на эту тему. Нам важно найти определенную формулу", - сказал он.
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В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Конфликт США и ИранаКасем СулейманиБлижний ВостокПольшаВ мире
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