ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Польша надеется на деэскалацию ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел Польша надеется на деэскалацию ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире Польского радио , комментируя ситуацию с убийством генерала Касема Сулеймани

"Мы надеемся, что (процесс) идет в этом направлении", - сказал Чапутович, оценивая возможность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"Соединенные Штаты достигли своих целей, продемонстрировали решительность действий. Иран тоже старается интерпретировать ситуацию в свою пользу, но голоса с обеих сторон говорят, и мы надеемся, что деэскалация наступит", - добавил он.

Чапутович отметил, что в пятницу ситуацию на Ближнем Востоке обсудят главы МИД стран ЕС. "Мы будем дискутировать на эту тему. Нам важно найти определенную формулу", - сказал он.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.