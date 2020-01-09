Южная Корея пока не планирует эвакуировать свои фирмы из Ирака

СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Южная Корея пока не планирует эвакуировать сотрудников своих фирм из Ирака, говорится в докладе МИД РК парламентской комиссии по дипломатическим отношениям и объединению.

"Наши граждане в большинстве своем пребывают на своих рабочих местах в глубине страны и не являются объектом возмездия Сил народной мобилизации Ирака (PMF), на данном этапе нет необходимости рассматривать их эвакуацию, однако мы наблюдаем и готовимся к возможной эвакуации в случае резкого изменения ситуации", - говорится в докладе.

Южная Корея рекомендовала вернуться на родину тем своим гражданам, которые находятся в иранских провинциях Худжистан, Систан и Белуджистан, Хормозган и Бушир. Остальная территория Ирана теперь отмечена как регион, от путешествия в который стоит воздержаться.

МИД РК также рекомендует фирмам, которые собирались отправлять рабочих в Ирак, отложить или отменить поездки.

В начале января Вашингтон провел операцию по убийству генерала Касема Сулеймани , Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство Cулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ ("Исламское государство")*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Президент Ирака Бархам Салех осудил попытки втянуть его страну в вооруженное противостояние в регионе.