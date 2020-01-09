Власти Бангкока сообщили о превышении уровня загрязненности воздуха

БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Загрязнение воздуха пылевыми микрочастицами превысило безопасный уровень в 45 из 50 районов столицы Загрязнение воздуха пылевыми микрочастицами превысило безопасный уровень в 45 из 50 районов столицы Таиланда города Бангкок , говорится в заявлении таиландского Департамента по контролю загрязнения окружающей среды, которое опубликовано на интернет-сайте организации.

В Бангкоке безопасным считается уровень не более 50 микрограммов пылевых частиц на один кубический метр воздуха. В четверг в большинстве бангкокских районов он достиг 51 – 81 микрограмма на кубометр, говорится в заявлении. Согласно документу, безопасный уровень содержания пылевых частиц сохраняется только в пяти районах в южной части города, а наиболее загрязнен воздух на северных и восточных окраинах таиландской столицы.

Департамент рекомендует населению наиболее пострадавших от загрязнения районов проводить больше времени в помещениях, а при передвижении по улице пользоваться марлевыми масками или респираторами.

Бангкок – город с зарегистрированным населением более 12 миллионов человек, в котором постоянно находятся еще около 8 миллионов человек, зарегистрированных в других провинциях страны, - обычно справляется с загрязнением воздуха за счет ветров, дующих с юга, с территории Сиамского залива, почти вплотную прилегающего к южным окраинам города.

В Бангкоке действует множество источников микрочастиц, основными среди которых являются стройки, промышленные предприятия, расположенные на окраинах города, и дизельные двигатели транспортных средств, в том числе автомобилей-пикапов, городских автобусов "старого" типа (новые бангкокские автобусы работают на природном газе или электричестве) и тепловозов таиландских железных дорог, линии которых проходят через центр города. Дизельная сажа является основной из составляющих микрочастиц, загрязняющих бангкокский воздух.

Рекомендация департамента оставаться в помещениях связана с тем, что большинство рабочих и жилых помещений в Бангкоке имеют системы кондиционирования воздуха, снабженные пылевыми фильтрами.