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Власти Бангкока сообщили о превышении уровня загрязненности воздуха
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РИА Новости

Власти Бангкока сообщили о превышении уровня загрязненности воздуха

11:07 09.01.2020 (обновлено: 16:19 09.01.2020)
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© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / AlexGukBO
БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Загрязнение воздуха пылевыми микрочастицами превысило безопасный уровень в 45 из 50 районов столицы Таиланда города Бангкок, говорится в заявлении таиландского Департамента по контролю загрязнения окружающей среды, которое опубликовано на интернет-сайте организации.
В Бангкоке безопасным считается уровень не более 50 микрограммов пылевых частиц на один кубический метр воздуха. В четверг в большинстве бангкокских районов он достиг 51 – 81 микрограмма на кубометр, говорится в заявлении. Согласно документу, безопасный уровень содержания пылевых частиц сохраняется только в пяти районах в южной части города, а наиболее загрязнен воздух на северных и восточных окраинах таиландской столицы.
Департамент рекомендует населению наиболее пострадавших от загрязнения районов проводить больше времени в помещениях, а при передвижении по улице пользоваться марлевыми масками или респираторами.
Бангкок – город с зарегистрированным населением более 12 миллионов человек, в котором постоянно находятся еще около 8 миллионов человек, зарегистрированных в других провинциях страны, - обычно справляется с загрязнением воздуха за счет ветров, дующих с юга, с территории Сиамского залива, почти вплотную прилегающего к южным окраинам города.
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В Бангкоке действует множество источников микрочастиц, основными среди которых являются стройки, промышленные предприятия, расположенные на окраинах города, и дизельные двигатели транспортных средств, в том числе автомобилей-пикапов, городских автобусов "старого" типа (новые бангкокские автобусы работают на природном газе или электричестве) и тепловозов таиландских железных дорог, линии которых проходят через центр города. Дизельная сажа является основной из составляющих микрочастиц, загрязняющих бангкокский воздух.
Рекомендация департамента оставаться в помещениях связана с тем, что большинство рабочих и жилых помещений в Бангкоке имеют системы кондиционирования воздуха, снабженные пылевыми фильтрами.
Периоды повышенного загрязнения воздуха в Бангкоке обычно связаны с отсутствием ветров, дующих с моря, и прекращаются с возобновлением ветра.
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