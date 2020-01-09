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Туризм
2020-01-09T11:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563206385.html
Греция выставит на продажу десять портов
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РИА Новости

Греция выставит на продажу десять портов

11:43 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТурист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. Греция в 2020 году объявит международные тендеры на эксплуатацию 10 крупных региональных портов, сообщил министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис на встрече с союзом владельцев круизных судов.
"В 2020 году будут введены изменения в управлении портами, поскольку с течением времени доказано, что нынешняя модель не может использовать потенциал каждого порта. Будут начаты международные конкурсы на эксплуатацию 10 крупных региональных портов нашей страны, в которых в том числе работают круизные суда", — цитирует слова Плакиотакиса министерство судоходства.
Министр объявил также о создании национальной круизной стратегии.
Плакиотакис сообщил о новой стоянке круизных лайнеров ​​и новой инфраструктуре приема в порту Пирей, а также финансировании 39 портов, в том числе круизных, из Программы государственных инвестиций в размере 4,4 миллиона евро.
По данным Ассоциации греческих портов, 2019 год стал лучшим для круизов в Греции. Греческие порты посетили 3 899 судов и более 5,5 миллиона пассажиров по сравнению с 4,8 миллиона в 2018 году. Число гостей, посетивших страну на судах, выросло на 15,64 процента, сообщила ассоциация.
В туризме пассажиры круизных судов учитываются в отдельной статистике и не включаются в число гостей, посетивших страну.
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