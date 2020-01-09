Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в Старый Новый год

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Небольшой снег и температура около нуля градусов в ночные и дневные часы ожидает москвичей на Старый Новый год (наступает 14 января), сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Старый Новый год мы будем встречать с небольшим снежком и температурой около нуля градусов, что, конечно, не свойственно для данного времени года", - сказала Позднякова.
Она отметила, что такая температура будет и днем и ночью, так как "погода практически без суточного хода температуры".