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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в Старый Новый год
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в Старый Новый год

11:03 09.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрасная площадь
Красная площадь
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Красная площадь. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Небольшой снег и температура около нуля градусов в ночные и дневные часы ожидает москвичей на Старый Новый год (наступает 14 января), сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Старый Новый год мы будем встречать с небольшим снежком и температурой около нуля градусов, что, конечно, не свойственно для данного времени года", - сказала Позднякова.
Она отметила, что такая температура будет и днем и ночью, так как "погода практически без суточного хода температуры".
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