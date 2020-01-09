В Татарстане назвали число открывшихся за прошлый год мечетей

По словам религиозного деятеля, одна из мечетей открылась в колонии-поселении №17 в селе Дигитли Мамадышском районе.

"Деревянное здание, оборудованное всем необходимым, построили всего за три месяца сами заключенные мусульмане. Подчеркну, на сегодняшний день все исправительные учреждения Татарстана полностью обеспечены мечетями", - отметил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

Муфтий сказал, что церемонии открытия мечетей проходят при участии представителей местных властей, меценатов, спонсоров, мусульманского актива районов и сел.

Кроме того, в этом году в Татарстане открыты три мусульманских центра: досугово-развивающий центр "Камалия" в Чистополе, мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки Сафиуллина в Нурлате и здание медресе при мечети "Ихлас" в поселке Васильево Зеленодольского района.