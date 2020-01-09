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Религия и мировоззрение
2020-01-09T11:01+0300
https://ria.ru/20200109/1563206202.html
В Татарстане назвали число открывшихся за прошлый год мечетей
https://cdn22.img.ria.ru/images/149358/18/1493581834_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c5e54e616363419500b528db55258536.jpg
РИА Новости

В Татарстане назвали число открывшихся за прошлый год мечетей

11:01 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль со смотровой площадки Центра семьи "Казан"
Казанский кремль со смотровой площадки Центра семьи Казан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Татарстане в прошлом году открылось 18 мечетей, сообщил РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин.
По словам религиозного деятеля, одна из мечетей открылась в колонии-поселении №17 в селе Дигитли Мамадышском районе.
"Деревянное здание, оборудованное всем необходимым, построили всего за три месяца сами заключенные мусульмане. Подчеркну, на сегодняшний день все исправительные учреждения Татарстана полностью обеспечены мечетями", - отметил глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
Муфтий сказал, что церемонии открытия мечетей проходят при участии представителей местных властей, меценатов, спонсоров, мусульманского актива районов и сел.
Кроме того, в этом году в Татарстане открыты три мусульманских центра: досугово-развивающий центр "Камалия" в Чистополе, мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки Сафиуллина в Нурлате и здание медресе при мечети "Ихлас" в поселке Васильево Зеленодольского района.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинМоскваЧистопольМамадышский районОбщество
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