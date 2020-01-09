В ДТП с автобусом в Иране погибли по меньшей мере 19 человек

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Мазендеран в Иране, сообщат агентство Mehr со ссылкой на пресс-секретаря скорой помощи провинции.
Инцидент произошел в четверг рано утром. Автобус перевернулся и упал в овраг.
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