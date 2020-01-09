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В ДТП с автобусом в Иране погибли по меньшей мере 19 человек
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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Иране погибли по меньшей мере 19 человек

11:01 09.01.2020 (обновлено: 11:05 09.01.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Мазендеран в Иране, сообщат агентство Mehr со ссылкой на пресс-секретаря скорой помощи провинции.
Инцидент произошел в четверг рано утром. Автобус перевернулся и упал в овраг.
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