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Религия и мировоззрение
2020-01-09T10:58+0300
https://ria.ru/20200109/1563206113.html
Мусульмане РФ скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране
https://cdn22.img.ria.ru/images/155738/73/1557387329_0:310:3072:2038_1036x0_80_0_0_a8b11d52dda7616b019360c8189f6d2c.jpg
РИА Новости

Мусульмане РФ скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране

10:58 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Радик Амиров. Представители исламских центров России выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране.
"От имени главы Духового управления мусульман (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина выражаем слова сочувствия и соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в столице Ирана", - сообщил РИА Новости замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов из Мекки (Саудовская Аравия).
"Пребывая в священном для мусульман городе, молюсь по погибшим независимо от их религиозной принадлежности. Молим Всевышнего о ниспослании близким погибших терпения", - сказал Аббясов.
От имени Духовного управления мусульман Москвы муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии.
"Желаем им стойкости и крепости духа, ибо в Священном Коране сказано: "Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся". Светлая память всем погибшим пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета. Пусть Всевышний ниспошлет им милость и прощение", - добавил Аляутдинов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
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Религия и мировоззрениеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинИльдар АляутдиновМоскваУкраинаОбщество
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