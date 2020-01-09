Мусульмане РФ скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Радик Амиров. Представители исламских центров России выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

"От имени главы Духового управления мусульман (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина выражаем слова сочувствия и соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в столице Ирана", - сообщил РИА Новости замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов из Мекки (Саудовская Аравия).

"Пребывая в священном для мусульман городе, молюсь по погибшим независимо от их религиозной принадлежности. Молим Всевышнего о ниспослании близким погибших терпения", - сказал Аббясов.

От имени Духовного управления мусульман Москвы муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии.

"Желаем им стойкости и крепости духа, ибо в Священном Коране сказано: "Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся". Светлая память всем погибшим пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета. Пусть Всевышний ниспошлет им милость и прощение", - добавил Аляутдинов.