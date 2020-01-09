Мусульмане РФ скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Радик Амиров. Представители исламских центров России выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране.
"От имени главы Духового управления мусульман (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина выражаем слова сочувствия и соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы в столице Ирана", - сообщил РИА Новости замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов из Мекки (Саудовская Аравия).
"Пребывая в священном для мусульман городе, молюсь по погибшим независимо от их религиозной принадлежности. Молим Всевышнего о ниспослании близким погибших терпения", - сказал Аббясов.
От имени Духовного управления мусульман Москвы муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии.
"Желаем им стойкости и крепости духа, ибо в Священном Коране сказано: "Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся". Светлая память всем погибшим пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета. Пусть Всевышний ниспошлет им милость и прощение", - добавил Аляутдинов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.