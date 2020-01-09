В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году

"В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года", - говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте главы ДНР.

Пушилин пояснил, что повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%.