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В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году
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РИА Новости

В ДНР пообещали рост зарплат до уровня Ростовской области к 2022 году

10:48 09.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушили
Глава ДНР Денис Пушили
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушили. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о повышении зарплат бюджетников и пенсий до уровня Ростовской области к 1 января 2022 года.
"В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года", - говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте главы ДНР.
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Пушилин пояснил, что повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРостовская областьВ мире
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