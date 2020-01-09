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МИД Китая назвал главную причину кризиса вокруг ядерной сделки Ирана
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РИА Новости

МИД Китая назвал главную причину кризиса вокруг ядерной сделки Ирана

10:43 09.01.2020 (обновлено: 10:55 09.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Односторонний выход США из ядерной сделки по Ирану является пренебрежением международными обязательствами, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.
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"Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международным правом и международными обязательствами, оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причина кризиса вокруг ядерной сделки Ирана", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке является серьезным вызовом для СВПД.
"Достижение СВПД далось с большим трудом, это важный результат многосторонних дипломатических усилий, который был одобрен Советом Безопасности. Это важная опора международного режима нераспространения и поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявил Гэн Шуан.
Он добавил, что международное сообщество должно исходить из долгосрочной перспективы, твердо настаивать на защите СВПД и содействовать смягчению обстановки на Ближнем Востоке.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
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МАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Гэн ШуанДональд ТрампМИД КНРИранСШАВ мире
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