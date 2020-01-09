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Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки
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РИА Новости

Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки

10:29 09.01.2020 (обновлено: 12:03 09.01.2020)
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© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки, заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.
"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
6 января, 07:39
СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР
Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года.
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Гао ФэнКитайСШАВ мире
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