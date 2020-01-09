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СК начал проверку после пропажи школьницы в Екатеринбурге
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РИА Новости

СК начал проверку после пропажи школьницы в Екатеринбурге

10:25 09.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после пропажи 31 декабря в Екатеринбурге тринадцатилетней девочки, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Как ранее сообщали в городском УМВД, 31 декабря около 16.00 мск школьница ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш, после чего перестала выходить на связь.
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В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
"В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней и выяснение всех обстоятельств её безвестного исчезновения", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ранее девочка уже уходила из дома на продолжительное время, но всегда возвращалась.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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