СК начал проверку после пропажи школьницы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после пропажи 31 декабря в Екатеринбурге тринадцатилетней девочки, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Как ранее сообщали в городском УМВД, 31 декабря около 16.00 мск школьница ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш, после чего перестала выходить на связь.
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"В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней и выяснение всех обстоятельств её безвестного исчезновения", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ранее девочка уже уходила из дома на продолжительное время, но всегда возвращалась.
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