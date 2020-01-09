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Анталью в 2019 году посетило рекордное число российских туристов
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РИА Новости

Анталью в 2019 году посетило рекордное число российских туристов

10:21 09.01.2020 (обновлено: 18:34 09.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Турецкую Анталью в 2019 году посетили более 5,582 миллиона туристов из РФ, это рекордный показатель, свидетельствуют данные управления культуры и туризма провинции.
Всего Анталью в прошлом году посетили более 15,644 миллиона иностранных туристов, что на 17,1% выше прошлогоднего показателя. Каждый третий турист приехал из России, число отдохнувших на этом турецком курорте россиян возросло за год на 16,2%.
Как сообщило ранее турецкое министерство культуры и туризма, число российских туристов, посетивших Турцию в январе-октябре 2019 года, составило 6,7 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 16,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. Россияне сохраняют безусловное лидерство среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (4,6 миллиона), Великобритании (2,4 миллиона), Болгарии (2,3 миллиона), Ирана (1,8 миллиона).
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