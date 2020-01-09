Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T10:21+0300
https://ria.ru/20200109/1563204821.html
Первый в году пуск "Союза" с космодрома Куру запланировали на 6 марта
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/48/1562524883_280:347:2231:1445_1036x0_80_0_0_244ddffb9d843e5c50cdfbd447061350.jpg
РИА Новости

Первый в году пуск "Союза" с космодрома Куру запланировали на 6 марта

10:21 09.01.2020
906
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Во вторник компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру, сообщила, что на 2020 год запланированы четыре старта "Союзов-СТ".
Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с членами экипажа МКС-61 после совместного выхода в открытый космос
31 декабря 2019, 06:31Хочу стать космонавтом
Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
На сайте центра отмечается, что ракета "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, полетит 6 марта в 4.33 мск.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
1010001
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаСоюзФранцузская Гвиана
Рекомендуем
Концерт Red Hot Chili Peppers в Москве
Red Hot Chili Peppers работают над новым альбомом с Джоном Фрушанте
Космический грузовой корабль Dragon у МКС
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Американский грузовой корабль Cygnus
Грузовой корабль Cygnus совершит полет на МКС 9 февраля
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
19:44Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
Лента новостейМолния