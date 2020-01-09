Первый в году пуск "Союза" с космодрома Куру запланировали на 6 марта

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Во вторник компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру, сообщила, что на 2020 год запланированы четыре старта "Союзов-СТ".
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На сайте центра отмечается, что ракета "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, полетит 6 марта в 4.33 мск.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".