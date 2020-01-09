Первый в году пуск "Союза" с космодрома Куру запланировали на 6 марта

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.

Во вторник компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру, сообщила, что на 2020 год запланированы четыре старта "Союзов-СТ".

На сайте центра отмечается, что ракета "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, полетит 6 марта в 4.33 мск.