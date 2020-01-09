Глава МИД Южной Кореи обсудит с Помпео КНДР и Ближний Восток

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019

СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Сан-Франциско 14 января, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, сообщил МИД РК.

"Министр и госсекретарь планируют дать оценку ситуации, связанной с усилиями по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове, путями всестороннего и взаимовыгодного развития южнокорейско-американских отношений, а также обменяться мнениями по региональным и международным проблемам, включая недавнюю ситуацию на Ближнем Востоке", - заявил на регулярном брифинге представитель МИД РК Ким Ин Чхоль.

Ожидается, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги также может посетить Сан-Франциско для участия в возможных трехсторонних или двусторонних переговорах с Кан Гён Хвой и Помпео.

В начале января Вашингтон провел операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.