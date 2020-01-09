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Глава МИД Южной Кореи обсудит с Помпео КНДР и Ближний Восток
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РИА Новости

Глава МИД Южной Кореи обсудит с Помпео КНДР и Ближний Восток

10:16 09.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Сан-Франциско 14 января, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, сообщил МИД РК.
"Министр и госсекретарь планируют дать оценку ситуации, связанной с усилиями по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове, путями всестороннего и взаимовыгодного развития южнокорейско-американских отношений, а также обменяться мнениями по региональным и международным проблемам, включая недавнюю ситуацию на Ближнем Востоке", - заявил на регулярном брифинге представитель МИД РК Ким Ин Чхоль.
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Ожидается, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги также может посетить Сан-Франциско для участия в возможных трехсторонних или двусторонних переговорах с Кан Гён Хвой и Помпео.
В начале января Вашингтон провел операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.
Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято. Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
7 января, 20:50
США надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР
201012
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Кан Гён ХваМайк ПомпеоЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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