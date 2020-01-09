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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
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РИА Новости

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

10:16 09.01.2020 (обновлено: 11:33 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание правительства России
Заседание правительства России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что в 2020-2022 годах предусмотрено ежегодное поступление в федеральный бюджет по 3,6 миллиарда рублей, полученных от приватизации крупнейших компаний — лидеров в своей сфере.
Правительство рассмотрело и одобрило план приватизации на итоговом заседании 25 декабря: в программу вошли 293 предприятия, в том числе семь крупных активов — ВТБ, "Совкомфлот", Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, "Алмазювелирэкспорт", "Росспиртпром", Кизлярский коньячный завод.
Как сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов, кабмин выделил несколько направлений для приватизации: снижение доли государства до 50% плюс одна акция в стратегических компаниях; снижение доли государства в компаниях со стопроцентным участием, что займет не один год. Третий блок — компании, из которых государство может безболезненно выйти.
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РосспиртпромСовкомфлотВТБПравительство РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В трудные времена , государство национализирует основные источники , а не распродается ! А у нас ,всё те же, сами себе "продают" оставшееся за наши деньги . И потом : "Слава офшорам-Барыгам слава!" Но с высоких трибун будут речи о "проблемах в макроэкономики России и финансовом невежестве населения".
9 января, 10:25
Юрий Б
6136213416
Вместо того, чтобы возвращать в собственность украденные у государства предприятия и добычу ресурсов, продолжают дальше разбазаривать построенное народом и на народные деньги. Вместо того, чтобы эффективно управлять, наняв мощных управленцев и получая прибыль ежегодно в бюджет, разово продадут, а потом лапу сосать будут. Зато теперь будет всю прибыль грести буржуй, который уже своровал ранее свои капиталы.
9 января, 10:37
dejavu_2001
561216211
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