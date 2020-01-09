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Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти
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РИА Новости

Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти

10:14 09.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Китай впервые разрешит иностранным компаниям самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства природных ресурсов КНР.
Ведомство объявило, что с 1 мая 2020 года зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов) смогут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Прежде международные фирмы могли вести разведку и добычу в Китае только в составе совместных предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями, в основном государственными, такими как CNPC, Sinopec или их дочерние предприятия.
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Китай также разрешит разведку и добычу энергоресурсов национальным компаниям с аналогичным размером активов. Разрешения на добычу полезных ископаемых будут выдаваться на 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет.
Этот шаг, по мнению агентства, продиктован стремлением Пекина увеличить добычу нефти и газа и привлечь частный капитал в этот сектор.
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SinopecПекинКитайЭкономика
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