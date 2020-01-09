Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти

Ведомство объявило, что с 1 мая 2020 года зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов) смогут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Прежде международные фирмы могли вести разведку и добычу в Китае только в составе совместных предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями, в основном государственными, такими как CNPC, Sinopec или их дочерние предприятия.