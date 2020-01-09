Хабаровская семья, чей ребенок замерз на балконе, не состояла на учете

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"Мы работаем с администрацией района и следствием. Эта семья многодетная, погибший ребенок был четвертым. В поле зрения органов профилактики она не попадала. Мама сейчас под следствием, трое старших детей находятся под присмотром родственников", — сказала Трегубенко.