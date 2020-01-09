Хабаровская семья, чей ребенок замерз на балконе, не состояла на учете

ХАБАРОВСК, 9 янв — РИА Новости. Семья замерзшего на балконе семимесячного младенца в Хабаровском крае не состояла на учете в органах профилактики, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.
Ранее сообщалось, что 5 января в городе Николаевск-на-Амуре насмерть замерз оставленный на балконе семимесячный мальчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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"Мы работаем с администрацией района и следствием. Эта семья многодетная, погибший ребенок был четвертым. В поле зрения органов профилактики она не попадала. Мама сейчас под следствием, трое старших детей находятся под присмотром родственников", — сказала Трегубенко.
По ее словам, аппарат уполномоченных готов оказать детям всю необходимую юридическую помощь.