В ХМАО продлили арест трем подозреваемым в связях с ИГ*

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв - РИА Новости. Суд Суд Нижневартовска (ХМАО) вновь продлил сроки заключения под стражей троим местным жителям, ранее задержанным по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в середине сентября сообщал, что в Нижневартовске задержали троих мужчин, подозреваемых в связях с террористами. Позже в СК уточнили, что один из трех подозреваемых был задержан в Татарстане. Ведомство возбудило в отношении них уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической. После этого все трое были заключены под стражу на два месяца, затем - до конца 2019 года.

"Суд продлил меру пресечения до 22 февраля всем троим фигурантам", - сказал в четверг собеседник агентства.

По версии следователей, мужчины являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Подозреваемые, как полагает следствие, могли вести в Нижневартовске идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.

Так, в ходе обысков следователи изъяли у них экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны. Кроме того, у одного из фигурантов обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами, в этой связи СК также возбудил уголовные дела, которые планировалось объединить в одно производство.