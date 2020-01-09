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В ХМАО продлили арест трем подозреваемым в связях с ИГ*
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РИА Новости

В ХМАО продлили арест трем подозреваемым в связях с ИГ*

09:58 09.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв - РИА Новости. Суд Нижневартовска (ХМАО) вновь продлил сроки заключения под стражей троим местным жителям, ранее задержанным по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в середине сентября сообщал, что в Нижневартовске задержали троих мужчин, подозреваемых в связях с террористами. Позже в СК уточнили, что один из трех подозреваемых был задержан в Татарстане. Ведомство возбудило в отношении них уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической. После этого все трое были заключены под стражу на два месяца, затем - до конца 2019 года.
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"Суд продлил меру пресечения до 22 февраля всем троим фигурантам", - сказал в четверг собеседник агентства.
По версии следователей, мужчины являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Подозреваемые, как полагает следствие, могли вести в Нижневартовске идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.
Так, в ходе обысков следователи изъяли у них экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны. Кроме того, у одного из фигурантов обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами, в этой связи СК также возбудил уголовные дела, которые планировалось объединить в одно производство.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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1 ноября 2019, 20:29
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Следственный комитет РФНижневартовскРоссияХанты-МансийскПроисшествия
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