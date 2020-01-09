В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики

В среду в ДНР сообщали о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.