В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
6 января, 09:42Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР