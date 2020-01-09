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2020-01-09T09:56+0300
https://ria.ru/20200109/1563204041.html
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:56 09.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018
08:53
В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
6 января, 09:42
Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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СЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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