В Приморье Ляонинский балет впервые покажет "Спартак" и "Мулан"

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Балетные постановки "Спартак" и "Мулан" впервые покажет на Приморской сцене Балетные постановки "Спартак" и "Мулан" впервые покажет на Приморской сцене Мариинского театра одна из самых знаменитых балетных трупп Азии - Liaoning Ballet Company, сообщил РИА Новости представитель Приморской сцены Мариинского театра.

Гастроли продлятся всего шесть дней - с 14 по 19 января.

"Одна из самых знаменитых балетных трупп Азии впервые представит во Владивостоке два масштабных спектакля - 14–16 января в 19.00 (12.00 мск) зрители увидят балет "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна в легендарной хореографической версии Юрия Григоровича . 18 и 19 января в 17.00 (10.00 мск) — балет "Мулан", оригинальный спектакль Ляонинской труппы с ярким национальным колоритом", - сообщил представитель театра.

Он добавил, что литературной основой балета является "Баллада о Мулан" — классическое произведение восточной литературы, рассказывающее о смелой девушке, которая стала воином вместо отца. По мнению специалистов, старинная легенда, "выраженная языком современного балета в удивительном по красоте и драматизму спектакле, может стать новым художественным открытием для приморских поклонников хореографического искусства".

Шедевр мирового балета - спектакль "Спартак", который смогут увидеть приморцы, был поставлен труппой Liaoning Ballet Company в тесном сотрудничестве с известным российским балетмейстером. Это постановка в лучших традициях классической балетной драматургии, которая ярко подчеркивает мастерство танцовщиков из Китая.

Liaoning Ballet Company, основанная в 1980 году, является одной из самых знаменитых балетных трупп Китая. В его "копилке" - успешные постановки шедевров мирового балетного искусства: "Лебединое озеро", "Корсар", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Золушка", "Жизель". Также ведется активная работа с признанными мастерами над созданием "новой классики", спектаклей с национальным колоритом.