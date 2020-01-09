Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — уточняется в документе.
Как считают в ведомстве, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.
Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек. По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя.