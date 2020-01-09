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2020-01-09T10:46+0300
https://ria.ru/20200109/1563203623.html
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
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РИА Новости

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

09:44 09.01.2020 (обновлено: 10:46 09.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

"По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — уточняется в документе.

Как считают в ведомстве, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.
Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек. По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныТегеран (город)ИранВ мире
Популярные комментарии
Расследования крушения должна проводить международная комиссия от управления гражданской авиации, а не иранская
9 января, 09:52
МСМаксим Стрелков
2104501164
Чего тут срочного?! Это все и так все видели.
9 января, 09:49
Rezana Mironova
6942431123
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