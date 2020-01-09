Зеленский прокомментировал расследование крушения авиалайнера в Иране

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В среду вечером самолет минобороны Украины с 45 экспертами вылетел в Иран. По Словам Зеленского, ночью они прибыли в Тегеран и в ближайшее время доберутся до места катастрофы. Они также проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.