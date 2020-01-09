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РИА Наука
2020-01-09T10:55+0300
https://ria.ru/20200109/1563203165.html
Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения
https://cdn22.img.ria.ru/images/152532/42/1525324200_0:276:5401:3314_1036x0_80_0_0_8dc79c67d023d3a3ad5ec4cd253c6141.jpg
РИА Новости

Ученые опровергли главный миф о причинах ожирения

09:31 09.01.2020 (обновлено: 10:55 09.01.2020)
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© AP Photo / Mark LennihanЖенщина с лишним весом в Нью-Йорке, США
Женщина с лишним весом в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На развитие ожирения больше влияет образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность, сообщили ученые, работа которых опубликована в JAMA Cardiology.
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Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса проанализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты следили за изменением индекса массы тела, а также использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.
В результате ученые выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика — только на 13,6 процента. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.
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