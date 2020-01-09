Замдиректора школы в ХМАО покупал для нее мебель у своей фирмы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв - РИА Новости. Заместитель директора школы в Ханты-Мансийском автономном округе попался на закупках мебели для нее у собственной фирмы, уволить его удалось только решением окружного суда, сообщает в четверг региональная прокуратура.
Нарушение законодательства обнаружила прокуратура Октябрьского района, которая выяснила, что заместитель директора одной из местных школ организовал поставки мебели между образовательным учреждением и фирмой, где он был соучредителем и коммерческим директором. О возникшем конфликте интересов руководству школы он не сообщил.
14 ноября 2019, 11:45В Якутии чиновник заселил родственников, "заключив" договора с покойниками
"По результатам сделок аффилированное ему общество получило прибыль в размере свыше 70 тысяч рублей. По данному факту прокуратура района внесла руководителю школы представление, по результатам рассмотрения которого указанное лицо уволено с занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Однако, как подчеркнули в надзорном ведомстве, вскоре районный суд восстановил его на работе. После вмешательства прокурора материалы были направлены в окружной суд, который отменил решение и отказался восстанавливать мужчину в должности.
"Суд апелляционной инстанции указал, что примененное дисциплинарное взыскание в виде увольнения соответствует тяжести нарушения, обстоятельствам его совершения и наступившим последствиям", - резюмировали в прокуратуре Югры.
19 сентября 2019, 15:43На Украине расследуют незаконную продажу здания предприятия МВД