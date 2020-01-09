Индейцы кашая все еще помнят русских и мечтают о независимости от США

Круг для священных танцев кашая у крепости форт "Росс". Из-под этих вод, как считали кашая, поднялся корабль с русскими

САН-ФРАНЦИСКО, 9 янв - РИА Новости, Михаил Тургиев. Полноватый улыбающийся мужчина напротив меня не просто американец, он настоящий вождь. Вождь Полноватый улыбающийся мужчина напротив меня не просто американец, он настоящий вождь. Вождь индейского племени кашая, история которого неразрывно связана с Россией.

Его зовут Дино Франклин. Более 200 лет назад на земли его предков в нынешней Калифорнии высадились русские. В отличие от представителей других стран, они не стали захватывать земли и обращать индейцев в свою веру, а заключили соглашение и мирно сосуществовали с ними, помогая друг другу. Об этом тут помнят до сих пор и передают из поколения в поколение, чтобы знали, что был в истории коренных народов и положительный пример контакта с иноземцами. Напоминает об этом и крепость форт "Росс" на калифорнийском побережье, где жили русские.

Корреспондент РИА Новости посетил резервацию кашая, чтобы узнать, как сейчас живет это племя, какую роль в их самосознании играет связь с русскими и насколько тяжело сохранить свою культуру в современном американском обществе.

На отшибе

Резервация Стюартс-пойнт расположена высоко на горе со сказочным названием Черничная. Ближайшая крупная трасса - в 70 километрах. В горы ведет узкая постоянно петляющая дорога. Машин на ней почти нет. Резервация единственный населенный пункт там.

Слово "резервация" кашая не любят. Называют ее "ранчерия" - испанское слово для небольших поселений коренных жителей.

Среди высоких деревьев прячутся одноэтажные щитовые домики. Их менее 20. Рядом с некоторыми – трейлеры. По словам вызвавшейся провести экскурсию по деревне официального представителя племени Мартины Морган, в трейлерах обычно останавливаются те, кто заезжает погостить.

От зарплаты до зарплаты

Удаленность ранчерии создает проблемы во всем, рассказывает Мартина. В непогоду - перебои с электричеством. Зимой – оползни, постоянно падающие деревья и гололед, которые не дают выехать из деревни. В результате мало у кого есть постоянная работа во внешнем мире: работодатели не хотят слышать о невозможности добраться. Постоянная работа только у тех, кто трудится на само племя в резервации и получает зарплату из бюджета племени.

Это несколько человек. Они следят за небольшой инфраструктурой, расчищают дороги, занимаются посильным ремонтом и так далее. В их распоряжении большая хозяйственная постройка с необходимым инструментом и техникой.

"Все стараются получить постоянную работу, но заканчивается все сезонной… Многие живут от зарплаты до зарплаты", - говорит Мартина.

Почти у каждого дома стоят старые машины не на ходу и не одна. На новые денег нет, а буксировка отсюда стоит дорого – 600-700 долларов. Вот и стоят. Раз в год племя помогает избавиться от этого металлолома и крупного мусора.

Врач приезжает сюда два раза в месяц.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Около многих домов в резервации кашая стоят трейлеры и старые автомобили не на ходу © РИА Новости / Михаил Тургиев Около многих домов в резервации кашая стоят трейлеры и старые автомобили не на ходу

Шесть с половиной детей

Сейчас население деревни около 80 человек, из них 20 – дети. Четырнадцать из них ходят в школу. Начальная школа тут же – небольшое одноэтажное здание стоит у въезда в ранчерию. Это большое подспорье для деревни. Иначе детей пришлось бы возить далеко отсюда. Учитель живет тут же, в доме при школе.

"Минимум в школе должно быть официально шесть с половиной детей. Не знаю, как они там считают", - смеется Мартина.

Если будет меньше, школу закроют. День нерабочий. На калитке висячий замок. Рядом табличка: "Алкоголь и наркотики запрещены".

"Некоторые тинэйджеры или даже взрослые помоложе – им нечего делать, и они много пьют. И потом ходят и ломают все. Им 19-25 лет, наверное. Может, их двое-трое. Но сейчас они научились вести себя более уважительно, потому что совет племени сказал им, что будет штрафовать за это", - поясняет Мартина.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Дрова для нужд живущих в резервации колют уже не вручную © РИА Новости / Михаил Тургиев Дрова для нужд живущих в резервации колют уже не вручную

Медвежий клан

На белом баскетбольном щите перед школой нарисован большой отпечаток лапы. Такие же отпечатки на табличке перед школой. Это медвежья лапа, поясняет моя спутница.

"Очень давно нас называли медвежьим кланом. Потому что здесь было много медведей-гризли, а мы жили среди них. Еще до того как пришли русские", - говорит она.

Сейчас гризли в этих краях не водятся. Ушли и лоси. Почти нет вездесущих оленей. В исчезновении последних Мартина винит лесорубов. Вырубки идут и тут и там вокруг этих мест. Это сказывается и на традициях охоты.

"Теперь охотятся, наверное, пару раз за сезон с осени до весны. Когда я была маленькой, ходили каждые выходные. За день добывали двух-трех оленей", - рассказывает Мартина.

Ограничений на охоту для обитателей ранчерии нет, это привилегия резервации. Но сейчас больше одного оленя не приносят. Потому что больше не надо, такова философия кашая: брать не больше, чем нужно на сегодняшний день. Мясо раздают всем.

Кресты не христианские

На окраине стоит так называемый круглый дом из дерева. Это священная постройка кашая. Внутрь чужакам нельзя.

Рядом с круглым домом – кладбище. Около 150 могил. Немало детских. На большинстве – белые кресты.

"Может, некоторые из них и христиане, но кресты в нашем племени были еще до контакта (с христианами – ред.), - поясняет Мартина. – Они значат "пересечение дорог". Как я это понимаю, это значит, как попасть в мир духов. У нас кресты это просто кресты. У них поперечина не повыше, а посередине".

© РИА Новости / Михаил Тургиев Кресты на могилах кашая не христианские, они символизируют выбор пути © РИА Новости / Михаил Тургиев Кресты на могилах кашая не христианские, они символизируют выбор пути

Несколько могил ярко и обильно украшены: по периметру обложены двойным рядом отливающих перламутровой поверхностью больших раковин абалона. Верх полностью скрыт под разноцветными искусственными цветами. Над ними возвышаются пара ярких вертушек.

На других могилах, попроще, – небольшие фигурки: собаки, ангелы и другие.

Посреди могил валяются коробка от фаст-фудовой лапши и пластиковая вилка. Мартина вздыхает, подбирает это и относит в мусор.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Несколько могил на кладбище кашая обильно украшены искусственными цветами и раковинами абалона © РИА Новости / Михаил Тургиев Несколько могил на кладбище кашая обильно украшены искусственными цветами и раковинами абалона

Вождь на удаленке

Как у всякого индейского племени, у кашая есть вождь. И хотя в ранчерии он бывает нечасто, несколько раз в год, делами племени он занимается плотно. Дино Франклину 53 года. Сейчас подходит к концу первый двухлетний срок его руководства. И впервые за все время никто не выдвинул альтернативного кандидата на выборы в феврале 2020 года.

По его словам, большая часть членов племени живет в районе городка Санта-Роза, он не очень далеко от ранчерии, а остальные разбросаны по другим штатам.

Сам вождь Франклин живет даже не в Санта-Розе. Он в молодые годы перебрался в городок Юкая почти в 100 километрах оттуда вслед за девушкой. Там кашая почти нет, но там он в итоге женился, там у него теперь дом и семья. Удаленность от своего народа руководить почти не мешает, уверяет он.

Кто-то должен уйти

В отличие от Мартины о проблеме пристрастия обитателей ранчерии к алкоголю и наркотикам он говорит более открыто.

"Самый мощный убийца в округах с индейцами - это алкоголь и наркотики. Мы до сих пор активно боремся с этим. Зависимость - это огромная проблема", - говорит он.

Сам Франклин в гражданской жизни работает с людьми с разными типами зависимости, помогает целым семьям справиться с проблемой. По его словам, этот опыт придает ему сил как вождю. Франклин не исключает, что его миссия в том числе в том, чтобы изменить ситуацию в Стюартс-пойнте.

"Кто-то должен уйти. Я не горю желанием это делать, но это нужно, потому что слова без действий ничего не изменят", - спокойно произносит он.

Он планирует полностью запретить там наркотики и алкоголь под угрозой выселения. Для страдающих зависимостью планируют предложить программы избавления от нее.

По словам Франклина, он сам прошел через это и знает, о чем говорит.

Не казиношное племя

Полагаясь во многом на разные государственные программы, племя в то же время старается зарабатывать своими силами. По словам Франклина, у них есть бизнес по краткосрочным земельным займам, а недавно к нему добавилась компания по управлению строительством. Правда, последняя распределяет государственные контракты, так что это тоже форма зависимости от федеральных властей.

"Мы не казиношное племя, как некоторые в этих краях. Причина - в расположении", - говорит он.

Кто-то в личном порядке зарабатывает на традиционных ремеслах. Например, делает и продает украшения из перламутровых раковин абалона. Одна из таких мастериц – Колин – живет в ранчерии. Делает все вручную. Секретами с другими, по ее словам, не делится. Передаст их только детям. Ее ожерелья стоят 150-200 долларов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Традиционные ожерелья индейцев кашая ручной работы с элементами из абалона © РИА Новости / Михаил Тургиев Традиционные ожерелья индейцев кашая ручной работы с элементами из абалона

Не все хотят быть индейцами

"Недавно мы достигли числа 1000 человек. Для нас это большое дело. Когда я рос, нас была в лучшем случае пара сотен", - говорит Франклин.

Подсчет ведется по количеству выданных в офисе племени удостоверений. Это вполне официальный документ. Пластиковая карточка, как автомобильные права: фото, голограмма, имя, рост, вес, цвет глаз и волос. С ним можно даже обратиться в банк за обналичиванием чека, говорит Франклин. Только при наличии такой карты власти вообще признают человека представителем национального меньшинства. При этом есть люди, которые выбирают жизнь без нее и становятся просто американскими гражданами, признается Франклин.

"Если бы я мог иметь только эту карту как мое удостоверение личности, это было бы настоящим суверенитетом", - говорит вождь.

Он понимает, что добиться отношения к племени как к отдельному народу со своей землей, как к государству в государстве, невозможно. Но и бросать усилия о таком признании тоже нельзя. Что-то удается. Недавно кашая получили право на самоуправление. Оно ограничивается территорией ранчерии.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Новый опорный столб ждет, когда его установят в священный круглый дом кашая и вернут на место крышу © РИА Новости / Михаил Тургиев Новый опорный столб ждет, когда его установят в священный круглый дом кашая и вернут на место крышу

Традиции

Своих детей Франклин воспитывает в традициях кашая. Но за всем племенем уследить сложно. Сохранение идентичности – один из серьезных вопросов. Четыре раза в год племя собирается в ранчерии для традиционных танцев. Главный танец - весной. Танцуют в круглом доме вокруг костра.

"Когда я рос, это было важно для меня. Там я виделся со всеми своими родственниками, двоюродными братьями и сестрами. Это был один из способов сохранения наших традиций", - говорит Франклин.

Если раньше такие праздники длились три-пять дней, то сейчас, по его словам, собрание занимает всего один день.

"Сейчас уже многих не узнаешь там. Многие культурные заповеди уже не соблюдаются. Это тяжело", - переживает он.

Еще сложнее с языком. Детей учат в семьях, а в школе в ранчерии проводятся уроки языка кашая. Однако свободно говорящих на нем все меньше. В основном это пожилые люди. По словам Мартины Морган, пару лет назад таких было около 50 человек, сейчас осталось около 30. Сама она язык понимает, но не говорит на нем – стесняется.