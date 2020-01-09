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2020-01-09T09:20+0300
https://ria.ru/20200109/1563202780.html
Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране
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РИА Новости

Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в Иране

09:20 09.01.2020
141297
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал дождаться предварительного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана и воздержаться от спекуляций.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
07:42
СМИ назвали версию западных разведок о крушении самолета в Иране
"Сейчас наше информационное пространство полно множеством теорий и версий относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию. Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий. Это не тема для хайпа", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram офиса президент.
Он также заявил, что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Соболезнования семъям погибших. Не важно какого вероисповедания, национальности и убеждений. Это трагедия.
9 января, 09:22
Igor Kuznetcov
11113004
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