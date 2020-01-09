В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
По данным ведомства, школьница 31 декабря около 16.00 мск ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш, после чего перестала выходить на связь.
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"На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что девочка была одета в ярко-розовую куртку выше колена, синие джинсы, синюю вязаную кофту и черные сникерсы со стразами.