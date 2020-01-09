Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана

Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета. Архивное фото

Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана, чтобы усилить сотрудничество с украинской стороной для установления истины", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram офиса президента.