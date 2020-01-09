Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить развитие рака толстого кишечника.
"Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)", — написала телеведущая в инстаграме.
По словам Малышевой, полгода назад в результате гастроскопии у нее также обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Она отметила, что эрозия может привести к раку, если ее игнорировать.
"Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили", — поделилась врач.
Телеведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием, и напомнила о необходимости прохождения гастро- и колоноскопии.
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