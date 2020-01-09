Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

"Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)", — написала телеведущая в инстаграме .

По словам Малышевой, полгода назад в результате гастроскопии у нее также обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Она отметила, что эрозия может привести к раку, если ее игнорировать.