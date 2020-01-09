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СМИ: "Яндекс" планирует запустить виртуального оператора связи
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РИА Новости

СМИ: "Яндекс" планирует запустить виртуального оператора связи

08:49 09.01.2020 (обновлено: 11:16 09.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Компания "Яндекс" может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания рассказал, что этот оператор будет работать на сети Tele2. По словам другого, Tele2 будет базовой сетью, но с другими операторами еще идут переговоры, а абоненты "Яндекса" смогут переключаться между ними.
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Тарифы нового оператора планируется интегрировать с подпиской "Яндекс.Плюс". При этом, по словам одного из источников, абоненты получает безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании. Собеседник газеты также рассказал, что для дистрибуции сим-карт предполагается привлечь курьеров из "Яндекс.Лавки".
В самом "Яндексе" газете заявили, что подобных планов у них нет. Однако источник, близкий к компании, подтвердил, что сейчас идут переговоры с операторами связи по различным проектам, хотя конкретных договоренностей о создании виртуального оператора пока нет. В Tele2 отказались от комментариев.
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