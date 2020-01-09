СМИ: "Яндекс" планирует запустить виртуального оператора связи

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Компания Компания "Яндекс" может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что этот оператор будет работать на сети Tele2. По словам другого, Tele2 будет базовой сетью, но с другими операторами еще идут переговоры, а абоненты "Яндекса" смогут переключаться между ними.

Тарифы нового оператора планируется интегрировать с подпиской "Яндекс.Плюс". При этом, по словам одного из источников, абоненты получает безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании. Собеседник газеты также рассказал, что для дистрибуции сим-карт предполагается привлечь курьеров из "Яндекс.Лавки".