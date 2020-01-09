Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 4,6 миллиона пассажиров перевезли новогодние поезда Более 4,6 миллиона пассажиров перевезли новогодние поезда метро Москвы в предновогодние и праздничные дни 2020 года, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"Тематические поезда в новогоднем оформлении вышли на линии столичного метро еще в середине декабря. На сегодняшний день они успели перевезти свыше 4,6 млн пассажиров. Больше всех москвичи, конечно, ждали любимый многими новогодний поезд серии "Ёж-3". В этом новогоднем сезоне он успел за праздники порадовать сотни тысяч человек", — цитирует пресс-служба слова руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова.

В пресс-службе отметили, что в этом году на линии выпустили 20 поездов в праздничном новогоднем оформлении. Самый главный брендированный праздничный поезд типа "Ёж-3" пассажиры могли заметить на Таганско-Краснопресненской линии.

"Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы – красногрудые снегири", - уточнили в метрополитене.