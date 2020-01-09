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2020-01-09T08:44+0300
https://ria.ru/20200109/1563201846.html
Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
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РИА Новости

Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек

08:44 09.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевОбозначение метро напротив здания московского международного делового центра "Москва-Сити"
Обозначение метро напротив здания московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Алексей Майшев
Обозначение метро напротив здания московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 4,6 миллиона пассажиров перевезли новогодние поезда метро Москвы в предновогодние и праздничные дни 2020 года, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
"Тематические поезда в новогоднем оформлении вышли на линии столичного метро еще в середине декабря. На сегодняшний день они успели перевезти свыше 4,6 млн пассажиров. Больше всех москвичи, конечно, ждали любимый многими новогодний поезд серии "Ёж-3". В этом новогоднем сезоне он успел за праздники порадовать сотни тысяч человек", — цитирует пресс-служба слова руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова.
Поезд в Московском метрополитене
2 января, 14:14
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В пресс-службе отметили, что в этом году на линии выпустили 20 поездов в праздничном новогоднем оформлении. Самый главный брендированный праздничный поезд типа "Ёж-3" пассажиры могли заметить на Таганско-Краснопресненской линии.
"Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы – красногрудые снегири", - уточнили в метрополитене.
Впервые тематический состав, посвященный новогодним праздникам, появился в московском метро в декабре 2016 года.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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