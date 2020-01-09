В Новой Москве из квартиры безработного украли шесть миллионов рублей

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Новой Москве неизвестный вынес из квартиры безработного мужчины валюту и имущество на сумму более чем в шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Выяснилось, что в период с 4 по 6 января вор, повредив пластиковое окно, забрался в квартиру и похитил три миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы. В общей сложности материальный ущерб оценивается в шесть миллионов и 73 тысячи.