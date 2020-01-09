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В Новой Москве из квартиры безработного украли шесть миллионов рублей
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РИА Новости

В Новой Москве из квартиры безработного украли шесть миллионов рублей

08:38 09.01.2020 (обновлено: 13:35 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В Новой Москве неизвестный вынес из квартиры безработного мужчины валюту и имущество на сумму более чем в шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Овцы
5 января, 01:47
В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец
Накануне в отделение полиции "Красносельское" с заявлением о краже обратился 49-летний житель деревни Шарапово.
Выяснилось, что в период с 4 по 6 января вор, повредив пластиковое окно, забрался в квартиру и похитил три миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы. В общей сложности материальный ущерб оценивается в шесть миллионов и 73 тысячи.
Возбуждено уголовное дело.
Телефон в дежурной части УВД
6 января, 09:05
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
19563362
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Новая МоскваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Растёт благосостояние безработных!))
9 января, 08:48
Александр К.
470001
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