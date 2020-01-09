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Новое оружие России
2020-01-09T08:39+0300
https://ria.ru/20200109/1563201589.html
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/43/1552924391_0:137:3078:1868_1036x0_80_0_0_7dc0fd16032d2431e71377a4ca90254a.jpg
РИА Новости

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"

08:34 09.01.2020 (обновлено: 08:39 09.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСтрельба из специальной версии пистолета "Удав" с прибором бесшумной стрельбы
Стрельба из специальной версии пистолета Удав с прибором бесшумной стрельбы
© РИА Новости / Андрей Станавов
Стрельба из специальной версии пистолета "Удав" с прибором бесшумной стрельбы. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"В 2020 году партия 9 мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - говорится в сообщении.
Подготовка пистолета Удав к стрельбе и снаряжение магазинов
28 декабря 2019, 13:11Новое оружие России
Пистолет "Удав" примут на вооружение в армии в 2020 году
Новый 9-мм самозарядный пистолет, более известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
"Удав" разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса.
Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм – с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.
Пистолет Удав в руках стрелка
12 сентября 2019, 04:34Новое оружие России
Источник: российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытания
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Обсудить 6
Новое оружие РоссииУдав (пистолет)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Это, конечно, несомненно, больше, чем 1 танк в год. Но хотелось бы спросить Минобороны, для чего раскрывать сведения о таком количестве поставок в армию? Это ж курам на смех, а не поставка
9 января, 09:29
aannonamous
1000001
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