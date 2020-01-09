Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав" , сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В 2020 году партия 9 мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - говорится в сообщении.

Новый 9-мм самозарядный пистолет, более известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

"Удав" разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса.