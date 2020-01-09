Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали дозаправку топливом в небе над Челябинской областью. Видео маневров опубликовало Минобороны.
Самолеты приблизились к танкеру Ил-78 на минимальное расстояние — около десяти метров. Дозаправка проводилась на скорости 500 километров в час.
"К полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты, так как в этих условиях, чтобы соблюсти требуемую дистанцию, летчикам приходилось контролировать мощность двигателей вручную", — отметили в ведомстве.
При отработке маневров экипажи МиГ-31БМ преодолели более двух с половиной тысяч километров. Истребители посадили на аэродроме Шагол.