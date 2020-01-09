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В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
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РИА Новости

В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег

08:32 09.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после кражи из квартиры в Москве денег и драгоценностей на общую сумму около 12,5 миллионов рублей, сообщает УВД по ЦАО ГУМВД России по столице.
По информации ведомства, информация о краже в квартире на улице Шаболовка поступила в полицию в среду. Проникновение в жилище неустановленных лиц, подобравших ключи к замку входной двери, произошло в период с 29 декабря по 8 января.
"Взломали сейф, откуда совершили кражу денежных средств в размере 67 тысяч долларов США, 40 тысяч евро, 700 тысяч рублей, ювелирных изделий на сумму 5 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
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