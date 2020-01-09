ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ФСИН РФ улучшит собственный автопарк для безопасности и комфорта заключенных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В 2020 году ФСИН России поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей типа "АЗ", оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения", - рассказали во ФСИН.

Также 765 спецавтомобилей "АЗ" оборудуют специальными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов для обеспечения безопасности движения транспорта, который используется для перемещения заключенных, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, автопарк пополнят специальные вагоны с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха.