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2020-01-09T08:20+0300
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ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
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РИА Новости

ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных

08:20 09.01.2020
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© РИА Новости / Александр ТемновШвейный цех, где работают заключенные строго режима
Швейный цех, где работают заключенные строго режима
© РИА Новости / Александр Темнов
Швейный цех, где работают заключенные строго режима. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ФСИН РФ улучшит собственный автопарк для безопасности и комфорта заключенных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В 2020 году ФСИН России поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей типа "АЗ", оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения", - рассказали во ФСИН.
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Также 765 спецавтомобилей "АЗ" оборудуют специальными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов для обеспечения безопасности движения транспорта, который используется для перемещения заключенных, отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, автопарк пополнят специальные вагоны с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха.
В пресс-бюро ведомства добавили, что соблюдение законных прав заключенных помогут обеспечить переносные видеорегистраторы, которыми обеспечат все караулы по конвоированию.
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