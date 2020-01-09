Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. "Крымская" зима в "Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По его словам, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит образоваться устойчивому снежному покрову.

"Он <...> составит семь-двенадцать сантиметров к началу следующей недели, что тоже ниже нормы (20-25 сантиметров. — Прим. ред.)", — добавил синоптик.